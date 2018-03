DEM pressiona Maciel a escolher sigla ou Kassab

BRASÍLIA - A nomeação do presidente do Conselho Político do DEM, o ex-vice presidente da República Marco Maciel, para cargos em conselhos de empresas da prefeitura de São Paulo causou desconforto dentro do DEM. Apesar de o presidente da legenda, José Agripino, dizer não desconfiar da postura do colega, parlamentares do partido defendem uma pressão para forçar Maciel a escolher entre o DEM e o prefeito Gilberto Kassab, que deixou a legenda para fundar o PSD.

Marco Maciel receberá salário de R$ 12 mil para participar de uma reunião por mês dos conselhos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Turismo (SPTuris). O ex-vice-presidente é ligado ao grupo de Jorge Bornhausen, que na semana passada também anunciou seu desligamento do DEM.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Integrantes do DEM reagiram pedindo que a cúpula do partido pressione Maciel a decidir se ficará com a legenda ou com Kassab. "Não dá para ficar com um pé em cada canoa. Ele tem que se decidir", disse um parlamentar.

O presidente do partido afirma que o DEM não vai se manifestar sobre a nomeação de Maciel. "Eu não tenho nenhuma desconfiança da postura política partidária do Marco Maciel. Quem vai falar sobre esse assunto é ele." O Estado não conseguiu localizar Maciel.