DEM pode apoiar proposta de R$ 540 para o mínimo Um dia depois de a presidente Dilma Rousseff (PT) ter defendido o diálogo com a oposição, o presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), sinalizou hoje que o partido poderá votar a favor da manutenção do valor de R$ 540 para o salário mínimo. A fixação do novo mínimo deverá ser um dos primeiros embates do novo governo com o Congresso.