DEM pede revisão da concessão de refúgio a Battisti A Executiva do DEM e a liderança do partido na Câmara enviaram uma moção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo que o governo reveja a decisão de conceder refúgio político ao italiano Cesare Battisti, condenado a prisão perpétua na Itália. O partido ressalta que o mal-estar diplomático entre o Brasil e Itália por causa do episódio poderá afetar, não apenas as relações entre os dois países, como também com a União Europeia. O DEM considera que os crimes pelos quais Battisti foi condenado não são caracterizados de "políticos". No discurso que fez ao tomar posse hoje como líder da bancada na Câmara, o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) apontou o "mau exemplo" do governo como um dos fatores que provocam uma situação de insegurança no País. "Dá refúgio político a criminoso comum da Itália, dá emprego a parentes de pessoas das Farc (Forças Revolucionárias Colombianas) e pega dois atletas, homens simples de Cuba, e os transferem para o chefe maior Fidel Castro", afirmou Caiado, referindo-se aos atletas cubanos que, durante os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, pediram asilo político no Brasil, mas foram enviados de volta a Cuba. O deputado Paulo Bornhausen (SC), vice-presidente do partido, afirmou que a decisão brasileira já está dificultando as exportações de Santa Catarina para a Itália. Segundo ele, produtores que vendem carne ao país receberam sinais de que a comissão do governo italiano na área sanitária não deverá ir mais ao Estado, como estava previsto, para concluir o processo comercial. "O governo tem de tomar juízo porque isso pode se estender em toda a Europa. Se houver sanção, além da vergonha, vamos pagar com emprego. Estamos falando de milhões de dólares de venda e milhares de empregos", disse Bornhausen.