DEM ordena que filiados abandonem governo do DF A Executiva Nacional do DEM divulgou esta tarde uma nota determinando aos filiados do partido a "imediata saída" dos cargos que ocupam no governo do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido), era o único governador do DEM, mas deixou o partido quando a Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, revelou sua participação no esquema de corrupção conhecido como Mensalão do DEM.