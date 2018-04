DEM oficializa apoio ao prefeito de Salvador Como esperado, o DEM oficializou ontem o apoio ao candidato à reeleição à Prefeitura de Salvador (BA), João Henrique Carneiro (PMDB). Participaram do evento, além de Carneiro e do presidente peemedebista na Bahia, Lúcio Vieira Lima, o presidente estadual do DEM, Paulo Souto, e o candidato derrotado do partido à prefeitura, ACM Neto, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Segundo ACM, o apoio não inclui negociação de cargos.