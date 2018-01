DEM obstruirá votações até aprovação de 'voto secreto' O presidente do DEM, senador José Agripino (RN), disse nesta quinta-feira, 29, que o partido vai obstruir todas as votações da Câmara até que a Casa aprove a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim do voto secreto em votações sobre cassações de mandatos. O próprio presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pediu pressa à comissão especial que analisa a proposta. Ontem, após a sessão na qual os deputados livraram o deputado Natan Donadon (sem partido-RO), Alves disse que não colocará mais em votação processos de cassação de parlamentares enquanto for mantido o voto secreto.