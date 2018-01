DEM obstrui votação na Câmara e pré-sal fica na fila

Esta tarde o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), ameaçou encerrar a sessão e só retornar os trabalhos após um acordo entre a base e a oposição. "Não é possível ficar neste marasmo", protestou. "Nem eu suporto ficar aqui na presidência nem os deputados, sentados no plenário", desabafou Temer. A sessão começou pela manhã, porque o presidente da Câmara pretendia avançar nas votações. A intenção é votar hoje a MP e o projeto que autoriza a capitalização da Petrobras.

Uma intervenção bem humorada do deputado Chico Alencar (Psol-RJ), depois que Temer decidiu manter a sessão, tocou na crise do mensalão do DEM e provocou uma reação do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). Alencar, depois de ouvir um colega perguntar se não haveria pausa para almoço, disse: "Que não tragam panetones". A referência foi ao argumento usado pela defesa do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), flagrado recebendo R$ 50 mil de seu ex-secretário de Relações Institucionais Durval Barbosa. Além de Arruda, a operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, que apura suposto esquema de recebimento de propina no governo do Distrito Federal e de pagamento a deputados da Câmara Legislativa do DF, inclui outros integrantes do DEM, como o vice-governador, Paulo Octávio.

"Nós enfrentaremos com dignidade, diferentemente dos outros partidos. Todos que participaram de corrupção serão expulsos do partido. Isso inclui figuras expressivas e com apoio popular. Não pode haver apoio popular para quem pratica a corrupção", discursou Aleluia, em resposta a Alencar.