DEM mostra gestão Kassab em programa hoje à noite O Democratas (DEM) exibe hoje às 20h no rádio e às 20h30 na televisão seu programa partidário nacional. Segundo o presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), os principais focos da propaganda serão o resultado das eleições municipais do ano passado 2008 e os reflexos da crise financeira global no Brasil. "Será uma sequência de imagens em que abordaremos os bons resultados que alcançamos nas eleições municipais do ano passado e da crise econômica, que, de ''marolinha'', não tem nada", provocou o deputado, em relação às previsões do presidente Lula com relação à crise. Ainda segundo Maia, quem vai falar dos reflexos da recessão econômica e criticará a posição do governo em frear a crise é o líder do partido no Senado, José Agripino Maia (DEM-RN). "O Agripino presenciou no Senado os erros do governo. Não há pessoa mais capacitada para mostrar a todos que o Democratas está disposto a ajudar o País a enfrentar a crise". Maia também antecipou que a propaganda "mostrará administrações do partido que deram certo", com a exibição das atuais estrelas do DEM. "O prefeito Gilberto Kassab (DEM-SP) e o governador José Roberto Arruda (DEM-DF) irão provar, com números e notícias, a boa administração do partido à frente de importantes federações brasileiras", concluiu. A propaganda tem dez minutos de duração e é destinada a transmitir mensagens aos filiados e difundir a posição do partido em relação a temas de interesse da sociedade. Dos 27 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral, 25 já têm data definida para apresentar a propaganda no primeiro e no segundo semestres deste ano. O próximo programa será o do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), no dia 5 de fevereiro.