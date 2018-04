DEM inicia caravana para fiscalizar PAC no fim do mês

Aliado declarado do PSDB para as eleições presidenciais de 2010, o DEM começa no próximo dia 30 uma caravana pelo País para fiscalizar o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - grande bandeira do presidente, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. O partido busca munição contra a pré-candidata do PT à Presidência, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apelidada de "mãe do PAC" por Lula. A "Caravana da Transparência" vai partir de Pernambuco, terra natal do presidente Lula, considerada área prioritária do PAC. A oposição busca indícios do suposto fracasso do programa, em uma tentativa de minar o projeto de Dilma para 2010.

Um exemplo da munição que o DEM pretende encontrar no Nordeste brasileiro é uma foto apresentada pelo líder do partido na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), no anúncio de lançamento da caravana, ontem em Brasília. A imagem mostra um trecho da Ferrovia Transnordestina - com recuperação prevista pelo PAC - servindo de esteio para amarrar cabras e bodes. "É a síntese do descaso", atacou Caiado. Pelos cálculos do deputado federal André de Paula (DEM-PE), autor da ideia da caravana, dos 77 projetos do PAC previstos para o Pernambuco, 49 não tiveram recursos destinados. "Lula prometeu R$ 20 bilhões ao Estado, mas, até agora, só comprometeu com obras e serviços R$ 1,2 bilhão."