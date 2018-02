DEM expulsa deputado suspeito de chefiar milícia no Rio A Comissão Executiva Nacional do Democratas (DEM) decidiu hoje expulsar do partido o deputado estadual Natalino José Guimarães dos Santos, preso no Rio de Janeiro sob acusação de comandar milícia. A reunião extraordinária da Executiva foi convocada pelo presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), que já havia declarado ser impossível manter Guimarães no partido. O parecer do senador Demóstenes Torres (GO), relator do caso, que recomendou a expulsão sumária do parlamentar, foi aprovado por unanimidade. De acordo com nota divulgada no blog da legenda, a expulsão levou em conta o artigo 97 do Estatuto do Partido "que prevê a expulsão com cancelamento de filiação partidária, nos casos de extrema gravidade". "As atitudes deste parlamentar são intoleráveis e meu voto é pela sua exclusão sumária do quadro de filiados do Democratas", afirmou Demóstenes. O deputado estadual Natalino Guimarães foi preso no último dia 22, em flagrante, durante reunião da milícia conhecida como "Liga da Justiça", que controla favelas da zona oeste da capital fluminense.