DEM expulsa deputado acusado de comandar milícia no Rio A Executiva nacional do partido Democratas decidiu nesta quarta-feira expulsar o deputado estadual Natalino Guimarães, do Rio de Janeiro. Ele é acusado de chefiar uma milícia conhecida como Liga da Justiça, que controla favelas da zona oeste da cidade. O partido aprovou o relatório do senador Demóstenes Torres (GO) que pedia a cassação do deputado. Para o senador, pesou na decisão a prisão em flagrante de Natalino, na própria casa, no dia 22 de julho durante suposta reunião da milícia. Os 16 integrantes da Executiva que estavam presentes na reunião em Brasília votaram pela cassação. O irmão de Natalino, vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho (PMDB), já tinha sido preso pela mesma acusação. Segundo a polícia do Rio, o grupo, que movimenta cerca de 5 milhões de reais por mês, teria objetivos políticos, que incluíam a eleição de um senador com o apoio da milícia. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio recebeu denúncias de candidatos que foram impedidos de entrar em comunidades carentes e favelas do Rio, alegado ser determinação de traficantes e milícias que estariam fazendo campanha para candidatos concorrentes. (Reportagem de Carmen Munari)