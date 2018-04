DEM efetiva desfiliação de Moreira O DEM formalizou ontem a desfiliação do deputado Edmar Moreira (MG). As duas partes aguardam agora decisão do Tribunal Superior Eleitoral - que definirá se a vaga na Câmara fica com Moreira ou com o DEM. Pela jurisprudência do TSE, o mandato é do partido, mas o deputado alega "justa causa" para sair - se diz perseguido pela direção partidária. A bancada do DEM agora cai para 57 deputados.