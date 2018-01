'DEM é um partido em depreciação', diz Lembo

Para Lembo, a vantagem do PSD é que o partido nasce no momento em que a democracia se consolida no País. "Acho que todos os partidos existentes vêm do regime autoritário", afirmou. Ele disse ainda que não vê contradição num partido que apoiará o governo federal "quando for necessário" e atuará na oposição quando for para cumprir seu papel fiscalizador. "Não há nada de posição antagônica nisso. A dialética é coisa do passado. A política hoje se faz com o diálogo", defendeu o secretário.

Mais cedo, a ex-deputada Zulaiê Cobra avaliou que a oposição está "em crise" e que o papel do PSD é fazer uma "oposição consciente". "Estão em crise tanto o PSDB quanto o DEM", disse. "Você não pode fazer oposição por oposição. O PT fez isso durante os oito anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e não deu certo".

De acordo com Zulaiê , a nova legenda fará uma "oposição diferente" e apoiará o governo federal em medidas que considerar positivas. "Nós não somos apoio a presidente Dilma Rousseff de uma maneira total. Nós somos apoio ao que o governo federal fizer bem. E o que fizer mal nós vamos criticar", disse.