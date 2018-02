DEM e PSDB querem Sarney afastado das investigações O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) anunciou hoje, em discurso na tribuna, que "a posição oficial" do seu partido em relação às denúncias de irregularidades no Senado é pelo "afastamento imediato" do presidente da Casa, senador José Sarney, da condução dos processos de apuração dos fatos. Na mesma linha de Demóstenes, o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), defendeu o afastamento de Sarney da apuração das denúncias. Em nota distribuída pela assessoria de Virgílio, que está viajando, o senador comenta a reportagem em que o jornal O Estado de S. Paulo revela, hoje, que um neto de Sarney é um dos principais operadores do esquema de empréstimos consignados a servidores do Senado.