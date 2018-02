DEM e PSDB fazem acordo para disputar governo da BA Um almoço realizado hoje, em Salvador, selou o acordo entre DEM e PSDB na Bahia com o objetivo de formar uma aliança para derrotar o atual governador do Estado, Jaques Wagner (PT), na eleição do ano que vem. A aliança, costurada na semana passada em São Paulo com a participação do governador paulista, José Serra (PSDB), nas negociações, é a primeira entre os dois partidos na Bahia.