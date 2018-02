DEM e PSDB devem fechar hoje aliança na BA O DEM e o PSDB devem oficializar, em um almoço marcado para hoje, a aliança entre os dois partidos na Bahia com o objetivo de formar uma chapa para concorrer ao governo do Estado, na eleição do ano que vem, contra o atual governador, Jaques Wagner (PT). Tida como histórica pelo DEM - o PSDB era de oposição ao grupo chamado "carlista", liderado pelo ex-senador Antonio Carlos Magalhães -, a aliança foi costurada na semana passada, em São Paulo, com a participação do governador paulista, José Serra (PSDB).