DEM e PSDB debatem candidatura nas próximas semanas, diz Kassab O prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse nessa quarta-feira que sua possível candidatura à reeleição será debatida nas próximas semanas com o aliado PSDB, inclusive com a sua participação, se necessário. "No nosso caso, além do debate interno, partidário, temos o debate da nossa aliança, e é evidente que nas próximas semanas esse assunto será debatido", disse Kassab a jornalistas ao lançar um projeto para as escolas de samba paulistanas. Kassab, vice da chapa encabeçada por José Serra (PSDB), assumiu a prefeitura paulistana em 2006, quando Serra disputou e ganhou a eleição para o governo do Estado de São Paulo. Agora, o DEM, com Kassab, e o PSDB, com o ex-governador Geraldo Alckmin, planejam disputar a prefeitura de São Paulo, o que ameaça a aliança entre as duas legendas. A dificuldade leva Kassab a cogitar sua participação direta nas conversas. "Em alguns momentos posso participar, como não. As questões serão debatidas com naturalidade pelos dirigentes do meu partido", afirmou. Para se resguardar, o prefeito defende que todos os partidos, principalmente os grandes, tenham candidaturas próprias a cargos majoritários, "assim como é natural as candidaturas à reeleição de quem ocupa cargo público." (Edição de Mair Pena Neto)