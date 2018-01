DEM do DF deixa expulsão de deputado para janeiro

O secretário-geral do DEM-DF, Flávio Cury, confirmou que o ex-senador Lindberg Cury será o relator do processo. Ele substitui Nilo Cerqueira, que desistiu da relatoria. Flávio Cury informou à Agência Estado que Leonardo Prudente foi notificado hoje do processo de expulsão.

Segundo Cury, Prudente tem prazo até o dia 28 de dezembro para apresentar sua defesa. O secretário-geral disse que, por causa das festas de fim de ano, o partido examinará o processo contra Prudente apenas no final da primeira quinzena de janeiro.

As informações sobre a Operação Caixa de Pandora vieram à tona em 27 de novembro, quando a PF apreendeu uma série de documentos nos gabinetes do presidente da Câmara, Leonardo Prudente (DEM), da líder do governo na Casa, Eurides Brito (PMDB), e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rogério Ulysses (PSB). A operação foi feita também nos gabinetes de assessores e secretários do governo do Distrito Federal. No inquérito, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), é apontado como o comandante de um esquema de distribuição de propina a deputados distritais e aliados.