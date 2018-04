DEM diz que decisão de expulsar Edmar Moreira já está tomada

O presidente do Democratas (DEM), deputado Rodrigo Maia (RJ), afirmou nesta teçra-feira, 10, que a expulsão do deputado Edmar Moreira (MG) do partido já é uma decisão tomada. Segundo Maia, o DEM vai tomar todas as medidas para que o parlamentar tenha resguardado o direito à ampla defesa, mas a sua desfiliação da legenda já está resolvida. Veja também: Castelo de Edmar seria um cassino Deputado dono de castelo se rende a pressão e renuncia a cargos Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Enquete: você fiscaliza os políticos em quem votou? Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 A sucessão dos presidentes do Senado Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado A Executiva Nacional do DEM se reúne a partir das 13 horas para formalizar a decisão de expulsar Edmar Moreira. Na noite do último domingo, o parlamentar mineiro renunciou aos cargos de 2º vice-presidente e de corregedor da Câmara, após denúncias de que não teria declarado ao Imposto de Renda um castelo de sua propriedade no valor de R$ 25 milhões. Ele também é acusado de ter dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo Rodrigo Maia, o DEM irá aguardar o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a pedido feito ontem (9) por Edmar Moreira de reconhecimento de justa causa no intuito de poder se desfiliar do partido sem perder o mandato. "A vaga do suplente é nossa. Agora vamos esperar o TSE, para saber se ele continuará como deputado ou não", disse Maia. O presidente do DEM afirmou ainda que é contrário à proposta de desvincular a 2ª Vice-Presidência do cargo de corregedor. Para ele, a relação entre os cargos é uma proteção às decisões da Corregedoria. "Não podemos tomar decisões precipitadas", argumentou.