DEM discutirá proposta de criação de CPI da Petrobras A bancada do DEM na Câmara dos Deputados reúne-se na quinta-feira para discutir a possibilidade de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobras. A informação foi dada hoje pelo líder do partido na Câmara, Ronaldo Caiado (GO). "O que preocupa o partido é o superfaturamento. Há sinais mostrando que, na Petrobras, há grande caixa-preta, onde o governo faz grandes doações para campanhas eleitorais. A Petrobras tem de ser auditada no Parlamento", acusa.