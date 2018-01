DEM discutirá amanhã expulsão de Prudente no DF Pressionado pela direção nacional do partido, o presidente do DEM de Brasília, o vice-governador Paulo Octávio, convocou para amanhã uma reunião do diretório regional para tratar do processo de expulsão do deputado Leonardo Prudente (DEM), flagrado no escândalo da Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF), escondendo dinheiro nas meias. Paulo Octávio também disse que não deixará a presidência da legenda, como se especulou nos últimos dias.