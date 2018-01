DEM discute futuro do presidente licenciado da AL do DF O presidente do DEM, Rodrigo Maia, e os líderes do partido na Câmara, Ronaldo Caiado (GO) e no Senado, José Agripino (RN), se reuniram hoje com o presidente regional do DEM do Distrito Federal, Paulo Octávio, para discutir o futuro político do filiado e presidente licenciado da Assembleia Legislativa do DF, Leonardo Prudente.