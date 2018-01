DEM deve decidir sobre expulsão de Arruda até sexta A decisão sobre a permanência ou expulsão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, dos quadros do DEM deverá ser anunciada na madrugada de sexta-feira. O presidente nacional da legenda, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), anunciou hoje que a reunião da Executiva Nacional que definirá o futuro político do governador, marcada para quinta-feira, deve se estender até as primeiras horas do dia seguinte. Antes de bater o martelo sobre a situação do governador, os caciques do partido devem receber em mãos a defesa de Arruda, que tem até as 18 horas de quinta-feira para entregá-la ao relator do caso, o ex-deputado José Thomaz Nonô (AL).