DEM destaca 'probidade e espírito público' de Itamar Em nota divulgada há pouco, o presidente nacional do partido Democratas (DEM), José Agripino, lamentou o falecimento do ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG), afirmando que "a vida pública do Brasil perde uma de suas melhores referências". A nota destaca que "probidade e espírito público" foram marcas deixadas por Itamar Franco. José Agripino disse ainda que farão falta a coragem, os argumentos e a presença de Itamar Franco, "que inspirava respeito". "O Brasil perde um homem decente", conclui a nota.