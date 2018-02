DEM destaca José Serra em programa partidário na TV

O programa do DEM evitou falar da candidata petista, Dilma Rousseff, e do presidente Lula. Coube ao líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), tecer a única crítica direta ao atual governo. "A maior riqueza do Brasil é o povo brasileiro. Gente pacífica, de coração generoso, onde cabe todo o tipo de sentimento, mas não o ódio. Por isso, é triste ver o governo do PT usar o seu espaço de propaganda para semear a discórdia entre irmãos", disse Agripino. "O truque pode até funcionar como marketing político, mas não vai fazer do Brasil, sem sombra de dúvida, um País melhor", finalizou.

Em seguida à fala de Agripino, Serra aparece no papel de conciliador, discursando em prol da união da Nação. "Um governo deve procurar sempre unir a Nação. De mim, ninguém deve esperar que estimule disputas de pobre contra ricos, ou de ricos contra pobres. O Brasil é um todo. Não aceito o raciocínio do nós contra eles", disse o tucano, no discurso de lançamento de sua pré-candidatura. "Lutamos pela união dos brasileiros e não pela sua divisão."

Sucessor de Serra, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, fez às vezes de apresentador em trechos do programa do DEM para enumerar as obras realizadas em sua gestão e com "a ajuda do governo do Estado". Além da construção de "dois novos hospitais" e da distribuição de "medicamentos de graça para quem mais precisa", Kassab citou a criação de 11 escolas técnicas por todo o Estado.

Uma das obras mais importante da gestão de Serra à frente do Governo de São Paulo, o Rodoanel teve papel de destaque no programa do DEM. Foram apresentadas imagens da obra com depoimentos de operários que trabalharam na construção da rodovia que interliga dez estradas estaduais e federais. Também foi dado especial destaque ao fato de Serra, como parlamentar, ter sido o autor da emenda constitucional que criou o Fundo de Amparo ao Trabalho (FAT) que, segundo o próprio tucano, "permitiu criar o seguro desemprego que beneficia sete milhões de trabalhadores".

O programa do DEM terminou com a fala de encerramento de Serra no encontro de partidos. "Juntos vamos construir o Brasil que nós queremos: um Brasil mais justo, um Brasil mais generoso. Olhando para frente, sem picuinhas, sem mesquinharias, e com a esperança no nosso futuro. Vamos juntos, brasileiros e brasileiras, porque o Brasil pode mais, o Brasil conquistará mais."