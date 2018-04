DEM desiste de expulsar Edmar até TSE definir situação

O DEM, alertado por seus advogados, mudou de estratégia e não deverá mais expulsar o deputado Edmar Moreira (MG) do partido, pelo menos até que se esclareça a situação do parlamentar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A assessoria jurídica da legenda avaliou que a expulsão daria argumentos a Moreira na disputa pelo mandato do deputado. No TSE, Moreira alega perseguição ao considerar sua desfiliação. O DEM pretende pedir o mandato do deputado na Justiça como base na regra da fidelidade partidária. Veja também: ACM Neto assume cargo de Edmar Deputado dono de castelo se rende a pressão e renuncia a cargos Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Enquete: você fiscaliza os políticos em quem votou? Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 A sucessão dos presidentes do Senado Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado Com a decisão de Moreira de ir ao TSE, o DEM considera que o deputado se desligou do partido, outro argumento para não expulsar mais o parlamentar. "Ele já não é mais membro do nosso partido", afirmou o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ). "Ele tomou a decisão de ir à Justiça", completou Maia. O DEM vai entrar com um pedido no TSE para esclarecer a situação do parlamentar. O partido quer saber se a consulta de Moreira significa que o deputado está desfiliado ou não. Rodrigo Maia vai pedir ao presidente do tribunal, ministro Ayres Britto, que responda rapidamente a questão.