DEM defende reforma tributária 'em favor do contribuinte' O presidente do Democratas, deputado Rodrigo Maia (RJ), afirmou que a reforma tributária tem que prever uma redução da carga dos impostos e contribuições, em favor do contribuinte. "Espero que não seja neutra, mas que seja em favor do contribuinte", disse o deputado, ao chegar ao Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro Guido Mantega, presidentes e líderes dos partidos de oposição. O deputado disse ainda que o DEM está aberto para o diálogo, mas que a redução da carga tributária tem que ser um compromisso de todos, incluindo dos Estados. Ele falou que se a proposta for fatiada no Congresso, ela não será aprovada. "Se for fatiada, não vota nada", afirmou. "A linha maior do partido é a redução da carga tributária e diminuição do tamanho do Estado. Essa é a nossa base inicial de trabalho", afirmou. Segundo ele, se a reforma tributária não tratar esses dois assuntos não será uma reforma tributária em favor do contribuinte, mas sim em favor do governo. "Isso não podemos aceitar", afirmou. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Fernando Coruja (SC), disse que o governo precisa apresentar os cálculos e o impacto da reforma nas contas públicas. Segundo ele, em princípio o partido é a favor da reforma tributária, mas avaliou que a proposta pode desviar a atenção do Congresso Nacional em torno da CPI dos cartões corporativos.