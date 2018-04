DEM decidirá amanhã sobre intervenção em diretório O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), confirmou para amanhã a decisão da Executiva do partido sobre a dissolução do diretório da legenda no Distrito Federal. A desfiliação do governador em exercício do DF, Paulo Octávio, anunciada hoje, não evitou o pedido para que haja uma intervenção no comando partidário na capital federal. "O pedido será colocado em votação amanhã e a Executiva decide por maioria", disse Maia.