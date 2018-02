DEM decide pedir afastamento temporário de Sarney O DEM decidiu propor que o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), se licencie do cargo enquanto durar a investigação que está sendo feita na Casa, com acompanhamento do Ministério Público (MP) e do Tribunal de Contas da União (TCU). O partido considerou que o afastamento vai garantir à opinião pública a isenção e a credibilidade do Senado. A decisão foi tomada hoje em reunião da bancada na Casa, que teve a presença do presidente do partido, deputado Rodrigo Maia (RJ).