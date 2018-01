DEM decide à noite caso de deputado licenciado no DF O Diretório Regional do DEM do Distrito Federal se reúne hoje à noite para tomar uma decisão sobre a expulsão do deputado distrital Leonardo Prudente da legenda. Presidente licenciado da Câmara Legislativa, Prudente é acusado de envolvimento no chamado mensalão do DEM: ele aparece em vídeo recebendo maços de dinheiro de propina e guardando-os nos bolsos e nas meias.