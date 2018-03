DEM convoca reunião com Demóstenes nesta segunda-feira

SÃO PAULO - A direção do DEM convocou uma reunião com o senador Demóstenes Torres (GO) em Brasília nesta segunda-feira, 2. O partido pretende dizer ao senador que deve ser aberto o processo de expulsão dele na legenda e que a sua permanência no partido é hoje insustentável. As informações são da repórter de O Estado de S. Paulo Julia Duailibi, publicadas em seu blog.

Também aconselhará Demóstenes a renunciar ao cargo. O DEM está preocupado com a repercussão das ligações de Demóstenes com o empresário Carlinhos Cachoeira na eleição deste ano. Participam do encontro com o senador dois pré-candidatos a prefeituras: ACM Neto (Salvador) e Mendonça Filho (Recife).