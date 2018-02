DEM contestará no STF parecer da AGU sobre Battisti O DEM contestará a constitucionalidade do parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) que embasou a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negar a extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. A ação direta de inconstitucionalidade será protocolada amanhã no Supremo Tribunal Federal (STF).