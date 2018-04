DEM confirma aliança com PTB no Rio Grande do Sul O DEM do Rio Grande do Sul confirmou hoje, em convenção na capital gaúcha, que não terá candidato às eleições majoritárias e que vai formar um bloco parlamentar com o PTB. Os dois partidos vão montar coligação para disputar vagas na Câmara Federal e, mesmo que concorram separados, querem que os deputados estaduais que conseguirem eleger vão atuar em conjunto na Assembleia Legislativa a partir de 2011.