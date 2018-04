DEM cobra lista de gastos com encontro de prefeitos Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, das Cidades, Márcio Fortes, da Indústria e Comércio, Miguel Jorge, e de Minas e Energia, Edison Lobão, terão de informar à Câmara os gastos de suas pastas e de empresas e órgãos ligados a elas - como Petrobrás, Banco do Brasil e BNDES - com o encontro de prefeitos em Brasília, ocorrido na semana passada. O DEM formalizou na Câmara requerimento de informação que deverá ser respondido no prazo de 30 dias. Os dados poderão servir de base para uma nova ação do partido contra o governo. Reportagem publicada pelo Estado na quarta-feira revelou que o governo omitiu pelo menos R$ 1,35 milhão do valor dos gastos com o evento. "Queremos saber quanto custou essa farra em Brasília para promover um grande comício em benefício da candidata Dilma Rousseff (ministra da Casa Civil)", afirmou o líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO). O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, disse que estranha a "politização" em torno do evento. "Foi um encontro de trabalho para enfrentar a crise", afirmou.