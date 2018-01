DEM avalia duas propostas para definir destino de Arruda

O DEM apresentará duas proposta nesta terça-feira, 1º, na reunião de sua Executiva Nacional para definir o destino do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, acusado de comandar esquema de arrecadação e distribuição de propinas a aliados.

Arruda é o único governador eleito pelo DEM em 2006.

A primeira delas, majoritária neste momento, é a que prevê a abertura do processo de expulsão, mas com direito de defesa do governador, no prazo de 8 dias. Após esse prazo, o relator do caso terá que apresentar seu parecer, que será julgado, no máximo, até o dia 15 de dezembro. A abertura do processo não significa que Arruda será expulso. Se os dirigentes do DEM considerarem suas explicações convincentes, o governador poderá até ser absolvido ou receber punições mais brandas, como advertência ou suspensão.

A segunda opção que será discutida pelos dirigentes do DEM é a expulsão imediata, através de um rito sumário. Essa proposta é defendida por alguns senadores como Demóstenes Torres (GO) e José Agripino Maia (RN). A reunião da Executiva está marcada para as 16 horas, na sede do partido.