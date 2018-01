DEM 'assume' a prefeitura de São Paulo e Rodrigo Maia vem a capital

Cinco dias depois de reunir-se com Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, desembarca nessa sexta-feira, 27, na capital para participar de um almoço com o prefeito em exercício, Milton Leite (DEM), que está desde quarta-feira no cargo.

O evento, que contará com a presença de deputados federais e estaduais da sigla, foi formatado para ser uma demonstração de força do partido, que espera ampliar sua bancada na Câmara de 31 para 50 deputados. Parte dos novos membros deve vir do PSB.

O DEM também deve receber em seus quadros o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, que está de saída do PMDB.

O vereador Milton Leite assumirá a Prefeitura porque João Doria está na China em viagem oficial, e o vice-prefeito, Bruno Covas, também está afastado por motivos pessoais.