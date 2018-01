DEM aprova dissolução do diretório regional em SP A Executiva Nacional do Democratas (DEM) aprovou nesta manhã a dissolução do diretório regional do partido em São Paulo. O diretório era controlado pelo prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, que está deixando a legenda para criar o Partido Social Democrático (PSD). A nova direção regional do DEM será definida possivelmente na próxima semana.