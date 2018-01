DEM anuncia nova estrutura do partido em São Paulo

O deputado federal Rodrigo Garcia, que em princípio era cotado para assumir a direção na capital, ficou com a secretaria-geral do partido no Estado. Na próxima semana, ele assumirá a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, ocupando assim o espaço no governo Geraldo Alckmin reivindicado pelo DEM. O presidente estadual do partido será o deputado federal Jorge Tadeu Mudalen.

Nomes que declinaram do convite para ingressar no PSD também foram contemplados na nova estrutura partidária. A prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, será a vice-presidente de Assuntos Sociais. Já o deputado federal Eli Corrêa Filho assumirá a vice-presidência de Diretórios Municipais e a Secretaria Geral do DEM na capital paulista. Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Transportes de Kassab, presidirá o diretório municipal da sigla.