DEM alega 'constrangimentos' para saída de Lobão Filho Após o pedido do recém-empossado no Senado Edison Lobão Filho (DEM-MA) de declaração de justa causa para sair do Partido Democratas (DEM), a legenda enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerando incontestável que "o vínculo de extrema intimidade política e pessoal", dele e seu pai, o ministro de Minas e Energia Edison Lobão, "causaria constrangimentos de natureza política para as partes". O DEM alega ainda que esses vínculos são incompatíveis com a permanência de Lobão Filho no partido que, desde as eleições presidenciais de 2002, assumiu a postura de oposição ao atual governo federal. O partido diz aguardar o pedido de desfiliação do senador, "para evitar os enormes constrangimentos de ordem política e pessoal para as partes envolvidas". Lobão Filho é investigado pela Corregedoria do Senado por suspeita de ser sócio oculto da distribuidora de bebida Itumar, substituta da distribuidora Bemar, cujas cotas o senador transferiu para a empregada doméstica de seu sócio.