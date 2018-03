DEM ajuda aliado do PT e irrita tucanos O presidente do PSDB paulista, deputado Antonio Carlos Mendes Thame (foto), protestou ontem contra o que chamou de "virada de 180 graus" de dois vereadores do DEM, tradicional aliado dos tucanos no plano nacional, na eleição para a presidência da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Em vez de votar no candidato tucano à presidência da Casa, Admir Ferro, os dois parlamentares apoiaram Otávio Manente (PPS), aliado do prefeito Luiz Marinho. O apoio dos dois parlamentares foi decisivo para garantir a vitória de Manente, eleito por 11 votos a 10. "Estamos estupefatos", afirmou Mendes Thame.