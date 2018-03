DEM aceita condição de ala de Kassab e monta chapa

Na segunda-feira, 14, Bornhausen propôs a manutenção da atual Executiva com apenas duas alterações. A substituição do atual presidente Rodrigo Maia por Agripino e a entrada do ex-senador Marco Maciel no Conselho Político da sigla. Com isso, a ala dissidente fica mais forte, embora seja minoritária internamente. Outro ponto acertado entre os "caciques" do DEM foi a indicação do ex-deputado Indio da Costa para ocupar a vice-presidência do partido. A chapa única será apresentada na convenção do DEM, marcada para 15 de março.

Nesta semana, o senador Agripino Maia ressaltou que a proposta do grupo rival não seria aceita por seu grupo por dificultar a entrada de novas lideranças do partido - como os 17 deputados federais que estreiam na bancada esse ano, por exemplo - e por não representar a hegemonia interna do DEM. "Acho que o partido dá uma demonstração de unidade e maturidade", disse o senador, ao ceder à pressão do grupo adversário.

Com a inclusão dos deputados federais Guilherme Campos (SP) e Walter Ihoshi (SP), representantes do prefeito de São Paulo na nova executiva do partido, o DEM espera agora convencer Kassab a permanecer no partido. "Esperamos que ele fique", insistiu Agripino.