DEM abre processo para expulsar presidente da Câmara do DF

O diretório regional do DEM, no Distrito Federal, abriu processo de expulsão do deputado distrital e presidente afastado da Câmara Legislativa Leonardo Prudente. Ele aparece em imagens guardando nas meias um dinheiro recebido de um ex-secretário do governo.

Leonardo Prudente terá oito dias para apresentar sua defesa. O relator do processo no partido é Nilo Cerqueira, administrador regional do Sudoeste, cidade do Distrito Federal.

O partido alega que depois das denúncias e da desfiliação do governador José Roberto Arruda - acusado de articular esquema de propina e corrupção - a abertura de processo contra Prudente se tornou necessária.

"A decisão se assemelha à tomada na semana passada com o Arruda, pelo DEM nacional", disse o secretário-geral do partido, Flávio Couri.

Além de ter sido filmado guardando dinheiro nas meias, Leonardo Prudente também aparece rezando em um vídeo, que ficou conhecido como "oração da propina".

