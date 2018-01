DEM abre processo de expulsão de Leonardo Prudente Por maioria dos votos, a Executiva do DEM no Distrito Federal aprovou hoje abertura de processo de expulsão do presidente licenciado da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente (DEM). Por meio de processo interno, o partido vai decidir se as denúncias justificam a expulsão do deputado, envolvido em suposto esquema de arrecadação e distribuição de propina e flagrado nas gravações do inquérito conduzido pela Polícia Federal (PF) guardando dinheiro nos bolsos do paletó e nas meias.