DEM abre ação no TSE contra Lula, Dilma e CUT O DEM protocolou hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-ministra e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) por propaganda eleitoral antecipada. A representação está focada no evento organizado pela CUT em 1º de maio, no qual, conforme o documento protocolado no TSE, o presidente Lula tentou, "ainda que de forma subliminar", projetar a pré-candidatura de Dilma à sucessão presidencial de 2010.