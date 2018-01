DEM abre ação contra Kassab e dissolve diretório do Tocantins

O DEM decidiu na manhã desta quinta-feira, 7, após reunião da executiva nacional em Brasília, abrir um processo disciplinar contra o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por uso da estrutura do partido para criar uma nova legenda. Além da ação interna contra Kassab, que está de saída para criar o Partido Social Democrático (PSD), o DEM anunciou a dissolução do diretório do Tocantins, sob influência da senadora Kátia Abreu, que vai acompanhar o prefeito de São Paulo na nova legenda.

Durante o encontro, o líder do DEM na Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), argumentou que Kassab infringiu o estatuto do partido por usar a estrutura do diretório paulista para registrar domínios na internet, como o www.JK.org.br. O prefeito teria usado o CNPJ do partido para o registro do site. O DEM pretende fazer um "ato oficial" de entrega do site à família do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que protestou contra o uso do domínio por Kassab.

ACM Neto alegou que Kassab descumpriu um artigo do estatuto que veta atividades contrárias aos "interesses partidários" e que o prefeito se "eximiu de suas funções" enquanto esteve no comando do DEM em São Paulo. O presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), designou o deputado federal Mendonça Filho (PE) para relatar o processo disciplinar, que pode culminar com a expulsão de Kassab. O prefeito terá oito dias para se defender junto à executiva nacional.

Quanto à definição sobre o novo comando do partido em São Paulo, a executiva adiou a decisão para a próxima quarta-feira. "Faltaram algumas consultas para fechar o entendimento final", disse o deputado federal Rodrigo Garcia (SP), cotado como candidato à sucessão de Kassab em 2012. O deputado disse que a definição da nova estrutura em São Paulo não é a prioridade do momento. "Não temos urgência em relação a isso", afirmou.

Quando forem discutidos os rumos do partido em São Paulo deve ser definido também a nova composição do DEM no Tocantins. A deputada federal Professora Dorinha e o vice-governador do Estado, João Oliveira, ficaram encarregados de apresentar a nova estrutura regional.