Delúbio Soares pediu reintegração ao PT, diz Dirceu

BRASÍLIA - Ao chegar para a festa dos 31 do PT, em Brasília, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu disse que o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares pediu reintegração à legenda. O pedido será analisado em breve, segundo Dirceu. Já o ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira não fez nenhum pedido formal para voltar aos quadros do PT.

Em rápida entrevista, Dirceu disse querer que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue o mais rapidamente possível o caso do mensalão, em que ele é um dos réus. "Eu quero ser julgado. Eu não quero que prescreva. São quatro anos de análise do caso pelo Supremo e até agora não houve o julgamento", criticou. Dirceu disse que confia no STF e na sua absolvição.

Embora tanto Delúbio quanto Silvio Pereira tenham caído na esteira do escândalo do mensalão, em 2005, dirigentes do partido argumentam que o ex-tesoureiro foi expulso, enquanto o ex-secretário pediu para se desfiliar.

Em conversas reservadas, defensores de Delúbio dizem que o então tesoureiro “fez o que fez pelo partido”, mas não mostram a mesma disposição de perdoar Silvinho, sob a alegação de que ele usufruiu de regalia em proveito próprio.