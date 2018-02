Delúbio: PT fez empréstimo para pagar festa da posse O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares reafirmou hoje, em depoimento no Fórum Criminal da Justiça Federal em São Paulo, a versão de que o partido contraiu um empréstimo junto ao banco BMG, no valor de R$ 2,4 milhões, com o objetivo de quitar déficit causado por despesas relacionadas à festa da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no período da transição do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para a gestão petista, em 2003. O depoimento de Delúbio é parte do inquérito que trata do escândalo do mensalão. O ex-tesoureiro do PT depõe a portas fechadas, mas as primeiras informações foram repassadas por advogados que acompanham os procedimentos. Delúbio já havia apresentado, anteriormente, a decisão referente à festa da posse de Lula em depoimento à Justiça Federal no início do mês. O depoimento do ex-tesoureiro do PT começou pouco antes das 17 horas, quase uma hora após a conclusão da exposição realizada pelo ex-diretor da corretora Bonus-Banval, Breno Fischberg.