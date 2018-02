Delúbio posta no twitter música 'Because we can' O ex-tesoureiro do PT e um dos 12 réus beneficiados nesta quarta-feira, 18, com um novo julgamento no processo do mensalão, Delúbio Soares publicou em sua página na rede de microblog Twitter um link da música "Because We Can" (porque podemos), do cantor Bon Jovi. Além do link da música, Delúbio chama seus seguidores para o show do cantor: "Dia 20/09 no Rock in Rio e 22/09 no Estádio do Morumbi não percam!!"