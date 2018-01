Delúbio pede à Executiva Nacional refiliação ao PT

O ex-tesoureiro, defenestrado no rastro do escândalo do mensalão (suposto esquema de compra de votos parlamentares no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva), tem apoio para retornar ao PT. Conta com o aval de aproximadamente 59 dos 84 integrantes do Diretório Nacional. Embora haja divergências em relação à conveniência política de apreciar o pedido de Delúbio nesse encontro do fim de semana, a tendência é que a refiliação seja mesmo aprovada no sábado.

"Do meu ponto de vista, esse não é o melhor momento para essa votação", disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). "A partir do momento em que houver a reintegração (do Delúbio), esse assunto voltará à tona e, com a repercussão normal, a possibilidade de interferência no julgamento é grande", emendou ele, numa referência ao julgamento dos réus do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para 2012.

A posição de Costa é a mesma de Lula, que, em conversas reservadas, mostrou-se preocupado com a "contaminação" do julgamento do STF. Apesar dessas ponderações sobre a melhor hora para a refiliação de Delúbio, tanto Lula como o líder do PT no Senado apoiam a volta do ex-tesoureiro.

"Não houve condenação formal, e o partido não pode manter uma pena ad eternum", afirmou Costa. Delúbio foi expulso do PT em outubro de 2005, acusado pelo partido de "gestão temerária". Hoje, ele foi convidado por sua antiga corrente, denominada Construindo um Novo Brasil (CNB), para expor pessoalmente o pedido de refiliação.