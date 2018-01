Delúbio lança campanha para arrecadar R$ 466 mil

Brasília - Inspirado no sucesso do site criado pela família de José Genoino para arrecadar dinheiro para quitar a multa de R$ 667,5 mil imposta pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares lançou campanha nas redes sociais para tentar conseguir recursos necessários para fazer o mesmo. O valor devido, conforme citado no site da campanha (www.solidariedadeadelubio.com), é de R$ 466.888,90. Ao menos R$ 30.610,00 já foi arrecadado.

O site apresenta os passos necessários para que seja efetuada a contribuição. Os doadores, assim como ocorreu no caso de Genoino, também poderão acompanhar a evolução da arrecadação por meio do Twitter.

"As forças do atraso, derrotadas nas eleições do presidente Lula e da presidenta Dilma, promoveram o mais violento processo judicial de exceção de toda nossa história. A difamação, a desinformação, a pressão midiática, tudo foi usado e nada foi poupado na criminalização da atuação política de combativos companheiros petistas, condenados sem provas e com a aplicação de penas excessivas e multas exorbitantes", cita o site.

O material argumenta, ainda, que "a Delúbio Soares, especialmente, tiraram-lhe o emprego, a paz e por fim, seus direitos políticos e a própria liberdade. Mas não conseguiram afastar-lhe os amigos, companheiros e admiradores de sua longa e digna trajetória de vida".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Twitter há um banner com a data limite para o recebimento de doações, que é o dia 30 de janeiro de 2014.

"Dê sua colaboração, faça diferença. Desde já agradecemos!", cita a campanha. "O sentimento de solidariedade ao companheiro Delúbio é tão grande quanto nosso inconformismo diante do processo injusto de que foi alvo", reforça o material.